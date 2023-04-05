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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İYİ Parti toplantısında Akşener’in Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı dil yakışıksızdır. Akşener’in en büyük icraatı 28 Şubat kararlarını uygulamaktır."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İYİ Parti toplantısında Akşener’in Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı dil yakışıksızdır. Akşener’in en büyük icraatı 28 Şubat kararlarını uygulamaktır."

Politika 05.04.2023, 16:14
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İYİ Parti toplantısında Akşener’in Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı dil yakışıksızdır. Akşener’in en büyük icraatı 28 Şubat kararlarını uygulamaktır."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İYİ Parti toplantısında Akşener’in Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı dil yakışıksızdır. Akşener’in en büyük icraatı 28 Şubat kararlarını uygulamaktır."

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