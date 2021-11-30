AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İngiliz arşivlerinden Atatürk'ün hiç bilinmeyen bir röportajı çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Üzücü bir haber Azerbaycan'dan geldi, orada da şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizle bir araya geldiler. Buradaki mesajlar Türkiye'deki devrimi göstermektedir. Yine engelli kardeşlerimize dönük olarak altı çizili şekilde pozitif ayrımcılık yürürlüğe konulmuştur. Dünyada ilk defa engelliler için merkezi bir sınav yürürlüğe konulmuştur. Engelli vatandaşlarımızın mücadele hikayeleri bütün Türkiye'nin hikayesidir. 3 Aralık'ta engelli öğretmen ataması yapılacak. Bütün bu yaklaşımları bir yardım değil, hak olarak görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım bugün Adalet Bakanımız açıkladı. Yeni mahkemeler yürürlüğe girecek.

Tabii son aylardaki trafiği iyi takip edersek Sayın Cumhurbaşkanımız, çok geniş bir çerçevede bir dış politika etkinliği gerçekleştiriyor.

Körfez ile yeni sayfaların açılması ve başka ülkelerle de bu sayfaların açılacak olması dış politikada derinleşmenin, ve bazı sorunların yeni aşamalarda çözüme kavuşmasıdır. Pandemi döneminde bir daha ortaya çıktı ki alt yapımızı kimsenin itemeyeceğini bir kere daha gösterdi. Son derece önemli projeler düğüm noktasıdır. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretiyle birlikte yoğun dış politika görüşmeleri devam edecek.

ATATÜRK'ÜN BUGÜNE KADAR BİLİNMEYEN RÖPORTAJI

Tarihimizin açısında çok önemli gördüğüm bir konuyu ele almak istiyorum. İngiliz arşivlerinde Atatürk'ün bugüne kadar bilinmeyen İngiliz gazetesinde verdiği bir röportajı ortaya çıktı. Kapitülasyonlara hiçbir alanda izin verilmeyeceğini söylüyor.

BÜLENT ARINÇ'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

Cumhur İttifakı'nın adayı tabiki Sayın Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'den de bir açıklama yapıldığı doğru değildir. Hemen hemen bütün il kongrelerimizde teşkilatlarımızla bir araya geldiğimiz her yerde bunu zaten güçlü bir şekilde açıklıyor. Tabanımızın, vatandaşlarımızın görüşü budur. Hiçbir gölgeli alan yoktur. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Defalarca açıklandı. Bu apaçık bir gerçek.