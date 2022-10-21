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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım’ın, İstanbul milletvekilimiz Şamil Ayrım’ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan’ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye’ye döneceğiz."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım’ın, İstanbul milletvekilimiz Şamil Ayrım’ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan’ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye’ye döneceğiz."
Politika 21.10.2022, 11:15
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım’ın, İstanbul milletvekilimiz Şamil Ayrım’ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan’ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye’ye döneceğiz."