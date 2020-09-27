AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Ermenistan ateşle oynuyor”
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, ERMENİSTAN’IN AZERBAYCAN’A YÖNELİK SALDIRISINI KINAYARAK, “ERMENİSTAN ATEŞLE OYNUYOR VE BÖLGE BARIŞINI TEHDİT EDİYOR” DEDİ.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınayarak, “Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor” dedi.
Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan’a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor Ermenistan’a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir. Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır. Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor. Bu saldırılar Ermenistan’ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi. Uluslararası toplum Ermenistan’ı mahkum etmelidir. Türkiye bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
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