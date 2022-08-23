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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Erken seçim söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim spekülasyonunun manası yok."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Erken seçim söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim spekülasyonunun manası yok."

Politika 23.08.2022, 17:06
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Erken seçim söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim spekülasyonunun manası yok."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Erken seçim söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim spekülasyonunun manası yok."

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