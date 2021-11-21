AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar TV’lerde yayınlanıyor."