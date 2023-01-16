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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Becirovic, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “(DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın BAYKAR ile ilgili sözleri) Sağlıklı, iyi niyetli cümleler değil.”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “(DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın BAYKAR ile ilgili sözleri) Sağlıklı, iyi niyetli cümleler değil.”
Politika 16.01.2023, 18:20
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “(DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın BAYKAR ile ilgili sözleri) Sağlıklı, iyi niyetli cümleler değil.”