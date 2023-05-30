AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Depremzede vatandaşlarımıza dönük seçimden sonra bir takım grupların, parti mensuplarının Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na destek verdiği için yaptıkları saygısızlık seçim sürecinin en çok bizi üzen hadisesi olmuştur."