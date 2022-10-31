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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(CHP’li vekillere tepki) Mahkeme basmanın Meclisi basmaktan farkı yok. Kabadayılık yaparak bir tavır ortaya koyulması son derece usulsüz, adapsız, öyle barbarca bir tavır olmuştur."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(CHP’li vekillere tepki) Mahkeme basmanın Meclisi basmaktan farkı yok. Kabadayılık yaparak bir tavır ortaya koyulması son derece usulsüz, adapsız, öyle barbarca bir tavır olmuştur."
Politika 31.10.2022, 18:38
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(CHP’li vekillere tepki) Mahkeme basmanın Meclisi basmaktan farkı yok. Kabadayılık yaparak bir tavır ortaya koyulması son derece usulsüz, adapsız, öyle barbarca bir tavır olmuştur."