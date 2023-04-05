AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Birkaç gün içinde ne değişti de o masaya oturdunuz."

- "Sizi bu kumar masasına oturtan şey nedir"

- "Bunlar ne zaman Cumhurbaşkanımıza bir söz söylüyorsa, Kandil’e bir söz söyleyememeyi saklamak için söylüyorlar

- "O meclis sizin kürsüde kurşun sergileyeceğiniz yer değildir. Emniyetin yaptığı açıklama ortada. İlla başka bir hikaye çıkarma peşindesiniz."