AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ( Akşener’e kurşun tepkisi) "Son yılların en niteliksiz konuşmasını yaptı."

- "Terör örgütü çıkıp ’Biz sizin adayınızı desteklemek için, Erdoğan’ı yıkmak için eylemlerimize ara veriyoruz. Size destek veriyoruz diyorlar’ bunlar susuyorlar"

- "Kandil’e söyleyemedikleri lafları Cumhurbaşkanımıza söylüyorlar"