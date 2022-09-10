AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Tunç Soyer’e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler" sözlerine tepki göstererek, "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 9 Eylül’ün 100. yıl dönümünde yaptığı konuşmada Osmanlı’yı hedef alan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de" ifadelerini kullandı.