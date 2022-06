AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’SİHA’ tepkisine yanıt

AK Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun SİHA’ları yapan Bayraktar ailesini yargılayacağını ve SİHA’ların yapımını engelleyeceğini söylediğini hatırlatarak, “Türkiye’nin milli güvenliği açısından çok büyük bir kazanım olan SİHA’larımızla gurur duyuyoruz. SİHA’larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir” dedi.

Ömer Çelik, Adana’da Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağı açılış törenine katıldı. Burada konuşan Çelik, “Cumhurbaşkanımızın Türkiye için koyduğu vizyonun en önemli parçalarından bir tanesi ulaşımla ilgili gerçekleşen çalışmalardır. Şimdi burada da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, Türkiye’de önemli bir marka olan organize sanayi bölgemize cazibe merkezi olmasını daha da güçlendirecek bir açılış gerçekleştiriyoruz. Biz bunları milletimizin bize verdiği talimat çerçevesinde ortaya koyuyoruz. Ama karşımızdakiler, bugün sabah da dinledim Türkiye’de SİHA’ların yapılmasından bu yolların hayata geçirilmesine kadar her şeye karşılar. Adana’ya yol yaptığımız gibi Türkiye’nin her yerine yollar yapıyoruz. Ama bunların bu hizmetlere karşı çıkması, bu hizmetleri kötülemesi tamamen millet siyasetinden devlete hizmet etme misyonundan ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor. Dün bir milletvekilleri çıkıp SİHA’ları yapan Bayraktar ailesini yargılayacağını ve SİHA’ların yapımını engelleyeceğini söyledi. Türkiye’nin milli güvenliği açısından çok büyük bir kazanım olan SİHA’larımızla gurur duyuyoruz. SİHA’larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir. Türkiye’nin barışını ve istikrarını tehdit edenlerdir. Dünyanın her tarafından, SİHA’larımızın ortaya koyduğu performans dünya barışı için tüm devletler tarafından takdir edilmektedir. Bir tek kara propaganda odakları SİHA’larımıza, yaptığımız hizmetlere karşı çıkmaya devam etmektedir. Türkiye’de de maalesef bu hizmetlere SİHA’ların yapılmasına, milli güvenliğimizin kazanımlarına karşı çıkmak yine aynı kadrodan Cumhuriyet Halk Partisi’nden gelmiştir” dedi.

“SİHA’larımızı üretmeye devam edeceğiz”

Ömer Çelik, CHP’lilerin Adana içinde yaptıkları hiçbir şey olmadığını ifade ederek, “Sadece karşı çıkmakla yetiniyorlar. Bugünden sonra da yollarımızı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye hizmet götürmeye devam edeceğiz. SİHA’larımızı üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Taş üstüne taş koyarak hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Bizlerin Türkiye karşıtı ve Türkiye düşmanlarına verdiğimiz en büyük cevap, bu açılışlardır. Bizim Türkiye’nin karşıtlarına vereceğimiz en iyi cevap, Türkiye’nin çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamaktır. Terör örgütlerinin arkasında olanlar Doğu ve Güneydoğu’ya yapılan yollardan da rahatsız oluyorlardı. O yolların yapılmasını engellemek için çeşitli saldırılar düzenlediler. Yine o insanlara hizmet gitmesin, o insanlara refah gitmesin diye. Şimdi yine kimlerin karşı çıktıklarını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Ömer Çelik, bugünden sonra hizmeti en güçlü şekilde sürdüreceklerini, Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu vizyon sayesinde hiç kimsenin hiçbir şart altında hizmetlerin ortaya çıkmasını engelleyemeyeceğini söyledi.