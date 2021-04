AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Öztrak’a yanıt: “Akıl ve izan bunları tamamen terk etti”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Dikkatli bir üslupla, siyasi akılla konuşuyoruz. Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terk etti” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma Twitter üzerinden yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Dikkatli bir üslupla, siyasi akılla konuşuyoruz. Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terk etti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar. En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir. En büyük arsızlık, 1960’tan bu yana milli iradenin namusuna silah doğrultanlara yardım ve yataklık yapan bir siyasi tarihten utanmamaktır. En büyük namussuzluk geçmişteki Yassıada’yı aynen bugünde canlandırma teşebbüsüdür. En büyük namussuzluk kendi partileri adına ‘iktidarı canlı yayında yargılayacağız’ diye vahşet çağrısı yapılırken üç maymunu oynamaktır. En büyük saygısızlık milletin seçtiği Cumhurbaşkanını muhalefet diliyle değil düşmanca ve Yassıada diliyle hedef almaktır. En büyük akılsızlık, aynaya bakarak konuşurken, başkasına konuştuğunu zannetmektir” ifadelerini kullandı.