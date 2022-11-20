AK Parti Sözcüsü Çelik’ten MHP’ye başsağlığı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Murat Öner’in ailesine, sevenlerine ve MHP camiasına başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik mesajında, “MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner’in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk. Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.