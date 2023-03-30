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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’a saldırı girişimine tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Londra’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyunun önünü keserek ‘Kıbrıs Rum’dur, Tatar’a ölüm’ sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz” dedi.
Politika 30.03.2023, 13:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Londra’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyunun önünü keserek ‘Kıbrıs Rum’dur, Tatar’a ölüm’ sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Londra’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna yönelik saldırı girişimine tepki gösterdi. Sözcü Çelik, “Londra’da KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın konvoyunun önünü keserek ‘Kıbrıs Rum’dur, Tatar’a ölüm’ sloganı atan faşistlerin tavrını lanetliyoruz. İngiliz makamları Kıbrıs Türk Devleti’nin cumhurbaşkanı olan Sayın Tatar’ın güvenliği konusunda azami titizliği göstermelidir” ifadelerine yer verdi.