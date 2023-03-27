Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Fransa’ya sert tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu’nda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir” dedi.
Politika 27.03.2023, 21:29
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu’nda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir” dedi.
AK Parti Sözcüsi Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu’nda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir. Bu aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.