AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Fransa’ya sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu’nda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir” dedi.

AK Parti Sözcüsi Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu’nda ağırlanması Fransa adına utanç vericidir. Bu aynı zamanda Türk-Fransız dostluğunu hedef alan provokatif bir eylemdir. Bu rezaleti şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.