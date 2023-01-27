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Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği: "Konsolosluk binası önünde Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı bir eylem gerçekleşti"
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Danimarka’daki Kur’an-ı Kerim saldırısına sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz” dedi.
Politika 27.01.2023, 19:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz” dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıya tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Danimarka alçak bir faşistin kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı nefret suçu işlemesine müsaade etti. Şiddetle kınıyoruz. Faşizmin Avrupa’yı ele geçirmesine sessiz kalanlar, kendi demokrasilerini yok ediyorlar.”