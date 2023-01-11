AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Elçi’nin bir televizyon kanalına röportaj sırasında Türk bayrağının kaldırılmasına ilişkin, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun yapması gereken tek şey var, bu şahsı görevden alması gerekir” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çelik, Suriye ile Türkiye arasında yeni bir dışişleri bakanları toplantısı gerçekleşeceği ve bu toplantının Türkiye’de gerçekleşeceği iddiası üzerine gelen soruya şu şekilde cevap verdi: “Bu diyaloğun sağlanmasında Rusya’nın arabuluculuğu Cumhurbaşkanımız tarafından takdirle karşılanmıştır. Burada bir mesele yok. Bu 3’lüde olabilir 2’lide olabilir. Bu hadisenin akışına göre gerçekleşebilir. Henüz verilmiş bir karar yok. Bu kendi ritmi içinde işliyor şu anda. Sırada Dışişleri Bakanı görüşmesi var. Çalışmaların tamamlanmasına göre ilerleyecek. Önemli olan burada sorun alanlarını çözecek şekilde ilerleyebilmek. Masa kendi doğası içinde işliyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra liderlerin görüşmesi için bir ajanda oluşacak. Müzakere alanları terörle ilgili dosyaların ilerleyişine bağlı olarak gerçekleşecektir. “

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Avukat Nuşirevan Elçi’nin bir televizyon kanalına röportaj sırasında Türk bayrağının kaldırılması sorusuna cevap veren Çelik, “Kılıçdaroğlu’nun danışmanı federasyonu dile getiriyor. Açıklama yaparken de oradan Türk Bayraklarını kaldırıyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yapması gereken tek şey var, bu şahsı görevden alması gerekir. Devlet düzenin değiştirilmesine yönelik teklifi daha çok HDP’liler kullandı. Bunu CHP Genel Başkan Danışmanı tarafından yapılan açıklamanın merkezine yerleştirildiğini görüyoruz. CHP federasyon konusunda ne diyor, devletin yeniden kurulma süreci karşısında yaklaşımları nedir, bayrağın kaldırılması affedilmemesi gereken konu. Kendi tabanı açısından da kabul edilemez bir durum” dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya baskını hakkında sorulan soruya ise şu şekilde cevap verdi:

“Mescid-i Aksa statüsünün korunması en yüksek hassasiyetimizdir. Mescid-i Aksa’nın statüsüne yönelik her türlü saygısızlığı kınadığımızı belirtmek isterim. Bu bakanında yaptığı şey açık bir şekilde saygısızlıktır. Bunu da kınıyoruz. Asla kabul edilemez. Aslında bu iki devletli ve barış sürecini baltayan bir durumdur. Bölge barışına katkısı yoktur.”