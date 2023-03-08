AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Türkiye’nin her yerinden deprem yaralarını sarmaya koşan kadınlarımızın, acıları dindirmeye çalışan yürekleri ve gayretleri asla unutulmayacak” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Çelik, mesajında “Kadınlarımızın aklı, vicdanı ve emeğiyle daha umutlu bir geleceğe yürüyeceğiz. Tüm kadınların #DünyaKadınlarGünü kutlu olsun. Türkiye’nin her yerinden deprem yaralarını sarmaya koşan kadınlarımızın, acıları dindirmeye çalışan yürekleri ve gayretleri asla unutulmayacak” ifadelerine yer verdi.