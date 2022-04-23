AK Parti Sözcüsü Çelik’ten 23 Nisan paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ”Atatürk’ün bugünü çocuklara armağan etmesi çok önemlidir. Milli irade bilincinin geleceğimizi kucakladığını göstermektedir. Geleceğimizin imzası, TBMM’nin kuruluş gününün çocuklara bayram olmasıdır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Gazi Meclisimizin açılışının 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

Geleceğimizin umudu çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyoruz.

Bütün dünya Meclisleri bir savaş sonunda kurulmuşken, bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi’miz İstiklal Savaşı’mıza önderlik etmiştir. Yüce Meclis’in bu müstesna ruhu bugün de aynı tazelikte ve kuvvettedir. TBMM milli iradenin dayanağı olmaya devam etmektedir.

Yüce Meclis, milli irade bilincinin tecessüm etmiş halidir.

İki kere Gazi olmuş olan Yüce Meclis düşman işgaline ve darbeci teröristlerin saldırısına direnerek on yılları ve yüzyılları aşan bir millet bilincini temsil ettiğini her olayda göstermiştir.

Atatürk’ün bugünü çocuklara armağan etmesi çok önemlidir. Milli irade bilincinin geleceğimizi kucakladığını göstermektedir. Geleceğimizin imzası, TBMM’nin kuruluş gününün çocuklara bayram olmasıdır."