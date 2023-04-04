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AK Parti Sözcüsü Çelik:"Finlandiya’yı NATO’ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz. Finlandiya’nın NATO’ya katılımı sürecinde Türkiye’nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye demokratik değerlere dayanan savunm
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Finlandiya’yı NATO’ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz. Finlandiya’nın NATO’ya katılımı sürecinde Türkiye’nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye demokratik değerlere dayanan savunma prensiplerine vurgu yapmıştır."
Politika 04.04.2023, 18:12
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Finlandiya’yı NATO’ya üyeliği sebebiyle tebrik ediyoruz. Finlandiya’nın NATO’ya katılımı sürecinde Türkiye’nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye demokratik değerlere dayanan savunma prensiplerine vurgu yapmıştır."