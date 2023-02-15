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AK Parti Sözcüsü Çelik:"Arınç’ın açıklaması partimizin herhangi bir kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AK Parti ile ilgisi yoktur. "

AK Parti Sözcüsü Çelik:"Arınç’ın açıklaması partimizin herhangi bir kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AK Parti ile ilgisi yoktur. "

Politika 15.02.2023, 19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Arınç’ın açıklaması partimizin herhangi bir kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AK Parti ile ilgisi yoktur. "

AK Parti Sözcüsü Çelik:"Arınç’ın açıklaması partimizin herhangi bir kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AK Parti ile ilgisi yoktur. "

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