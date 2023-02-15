Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’Türkiye tek yürek’ Ortak Yayınına telefon bağlantısıyla katılıyor.
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Arınç’ın açıklaması partimizin herhangi bir kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AK Parti ile ilgisi yoktur. "
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Arınç’ın açıklaması partimizin herhangi bir kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AK Parti ile ilgisi yoktur. "
Politika 15.02.2023, 19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Arınç’ın açıklaması partimizin herhangi bir kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AK Parti ile ilgisi yoktur. "