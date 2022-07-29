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AK Parti Sözcüsü Çelik: “Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi

AK Parti Sözcüsü Çelik: “Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür."

Politika 29.07.2022, 16:51
AK Parti Sözcüsü Çelik: “Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi

AK Parti Sözcüsü Çelik: “Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür."

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