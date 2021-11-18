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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Papua Yeni Gine’nin Yeni İrlanda eyaletinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi ve defalarca Türkiye’ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi ve defalarca Türkiye’ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor."
Politika 18.11.2021, 16:06
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Başbakanı Miçotakis sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyledi ve defalarca Türkiye’ye iftira attı. Yunan güçlerinin sığınmacılara zalimce davrandığı defalarca belgelendi. Bu zulüm her gün oluyor. Dünya ve Avrupa susuyor."