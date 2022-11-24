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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(YKS tarihi) Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(YKS tarihi) Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır."

Politika 24.11.2022, 18:59
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(YKS tarihi) Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(YKS tarihi) Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır."

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