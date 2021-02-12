banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?
Hakkını helar eder misin Ömer Halisdemir?
İKEA banka satın alıyor!
İKEA banka satın alıyor!
Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada
Esenyurt'ta polis memurunun vurulduğu çatışma anı kamerada
Euronews, Türkçe yayınını durdurmuyor...
Euronews, Türkçe yayınını durdurmuyor...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni anayasa Türkiye’nin nüfus cüzdanı olacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye artık gençler tarafından yönetiliyor. Siz gençlere de en büyük hediyemiz artık yeni anayasa olacaktır. Cumhurbaşkanımızın size en büyük hediyesi yeni anayasa yapılmasıdır. Bu yeni Türkiye’nin nüfus cüzdanı olacaktır” dedi.

Politika 12.02.2021, 17:53
3
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni anayasa Türkiye’nin nüfus cüzdanı olacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye artık gençler tarafından yönetiliyor. Siz gençlere de en büyük hediyemiz artık yeni anayasa olacaktır. Cumhurbaşkanımızın size en büyük hediyesi yeni anayasa yapılmasıdır. Bu yeni Türkiye’nin nüfus cüzdanı olacaktır” dedi.

AK Parti Adana İl Gençlik Kolları 6.Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yoluyla katıldığı Yüreğir Serinevler Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, burada yaptığı konuşmada, “Biz Çukurova’nın bereketinin çocuklarıyız. Biz toprak nedir, hava nedir biliriz. Bunları bildiğimiz için vefa, sadakat nedir onları da biliriz. Siz Adana’nın gençliğisiniz, Çukurova’nın evlatlarısınız. Bu ülkeye Suriye’deki terör örgütleri komşu yapılmaya çalışıldığında Cumhurbaşkanımız, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanım Adanalı gençlerde bir gece ansızız gelebilir. Bizim partimiz yaşlanmaz sadece yaş alır. Cumhurbaşkanımız Suriye sınırında kurulmak istenen terör devletini darmadağın ederken Adana gençliği Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Onlar kardeşlerimizin kanına ekmek doğramak isterken Cumhurbaşkanımız buradan verdiği destekle Azeri Türklerine destek verirken Adana gençliği bir an bile tereddüt etmeden onun yanında durdu” diye konuştu.

“Gençler, siyasetin öznesi haline geldi”

Türkiye’de yapılacak yeni anayasanın gençlere hediye edileceğini söyleyen Çelik, “Ben en zor zamanlarda bile hafızamda ne kalmış diye yokladığımda şunu görüyorum. En zor zamanlarda bizim umutsuzluğumuz yoktu. Çünkü önemli olan bu yolu yürümektir diyoruz. Cumhurbaşkanımız siz gençleri direklere bayrak asan gençler halinden çıkarıp siyasetin öznesi haline getirdi. Türkiye artık gençler tarafından yönetiliyor. Cumhurbaşkanımız bütün bunlar yapılırken size spor tesisleri, sanat alanları hediye etti. Şimdi en büyük hediyesi nedir biliyor musunuz. Bizim gelecek nesillere olan borcumuz Türkiye’ye yeni anayasa yapılmasıdır. Cumhurbaşkanımızın size en büyük hediyesi yeni anayasa yapılmasıdır. Yeni anayasa yapıldığı zaman bu gençler tarafından yönetilen önü açık hiç kimse tarafından önü kesilemeyecek Türkiye’nin nüfus cüzdanı olacaktır. Biz mücadelemize yeni başlıyoruz. Cumhurbaşkanımız 2023,2024’ten bahsederken yaşadığı heyecanı görüyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, ‘Erdoğan’a karşıyız Suriye’den, Libya’dan, Kıbrıs’tan askerin çıkmasını istiyoruz. Karabağ’da verdiği desteği kessin’ diyorlar. Biz ama Cumhurbaşkanımızın yanınızdayız çünkü onlar çıksın dedikçe Cumhurbaşkanımız ‘çıkmayacak’ diyor. Ak gençlik Cumhurbaşkanımızın arkasındadır” şeklinde konuştu.

“Ülkemle gurur duyuyorum”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, “Çok farklı bir dünya sürecine giriyoruz. Bu süreçte iddia sahibi, inançları doğrultusunda güçlü bir Türkiye yolunda ilerleyen bir partinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yol arkadaşıyız. Maalesef enerjimizi boşa harcatmak için elinden geleni yapan muhalefet ile karşı karşıyayız. Gece gündüz demeden çalışan lidere sahibiz. İnşallah onunla birlikte yeni hayaller, yeni hedefler kurarak yolumuza devam edeceğiz. Pandemi döneminde yaptıklarımızla dünyaya örnek olduk. Gurur duyuyoruz bir aşılama programı devam ediyor. 3 milyon kişi şu ana kadar aşılanmış. Ülkemle gurur duyuyorum. Dağ köylerinde 70 yaş üzerinde ki kişilere aşıları yaptırmak için çalışan bir sağlık sistemimiz var” ifadelerini kullandı.

“Sivil anayasa Türkiye’nin hızına hız katacak”

Yeni anayasa süreciyle ilgili de konuşan Sarıeroğlu, daha sonra şunları söyledi:

“Yeni bir anayasayla ilgili süreci başlatmak istiyoruz. Eğitimin, sağlığın, çalışma hayatının eskisi gibi olmadığı dünya düzeni içerisindeyiz. Her şey yeniden formatlanıyor. Böyle yamalı bohça haline gelmiş, darbeci zihniyetiyle yazılmış anayasayla yol yürümemiz zor oluyor. Cumhurbaşkanlığı geçiş süreci Türkiye’nin hızlıca yürümesine katkı sağlıyor. Son 18 yıldır örnek gösterilen bir ülkeyiz. Bunu yaparken de tüm toplum kesimlerini kapsayan bir anayasayla Türkiye’yi taçlandırmak istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın katkısını almak istiyoruz. Türkiye’nin yeni, sivil bir anayasa yapmak istiyoruz. Bunu da cumhur ittifakıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Sivil anayasamızla birlikte Türkiye’nin hızına hız katacağına inanıyoruz. Biz buna muhalefetin katkı vermesinden çok vatandaşlarımızın katkılarını almaya bakıyoruz.”

“Bayrağı daha ileriyle taşıyacağız”

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız, “AK gençlik bir vefa hareketedir. Bugün bizler sadece kongre yapmak için bir araya gelmedik. Masumların sesi, geleceğin umudu olabilmek için geldik. Önceki dönemde görev almış arkadaşlarımızla, yeni bayrağı devralacak arkadaşlarımızla birlikte Adana için hizmet edeceğiz. Gün durma günü değildir. Devralınan bayrağı daha ileriyle taşıyacağız” diye konuştu.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise AK Parti’nin bir siyaset okulu da olduğunu söyleyerek, “Genç kardeşlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olacağım. Bugün Adana’da gençlerimiz çok şanslı. Ömer Çelik, Jülide Sarıeroğlu ve milletvekillerimizle Adana’da bir başarı hikayesi yazacağız” dedi.

Kongreye AK Parti milletvekilleri, partili ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları, kongre üyeleri ve partililer katıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16