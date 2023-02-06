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Ülkü Ocakları’nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin zanlısı Eray Özyağcı, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne’de yakalandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye’nin her yerinden ve her kesimden arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için gelmiş vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu büyük imtihanı tüm Türkiye birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Vatandaşlarımızı
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye’nin her yerinden ve her kesimden arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için gelmiş vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu büyük imtihanı tüm Türkiye birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Vatandaşlarımızın uzman ekiplerin yönlendirmesine dikkat etmesi önemli."
Politika 06.02.2023, 19:33
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye’nin her yerinden ve her kesimden arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için gelmiş vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu büyük imtihanı tüm Türkiye birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Vatandaşlarımızın uzman ekiplerin yönlendirmesine dikkat etmesi önemli."