AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye’nin her yerinden ve her kesimden arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için gelmiş vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu büyük imtihanı tüm Türkiye birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Vatandaşlarımızı

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye’nin her yerinden ve her kesimden arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için gelmiş vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu büyük imtihanı tüm Türkiye birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Vatandaşlarımızın uzman ekiplerin yönlendirmesine dikkat etmesi önemli."