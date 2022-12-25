AK Parti Sözcüsü Çelik: "Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Paris’teki PKK eylemleriyle ilgili olarak, "Terör örgütlerini besleyenler terörle yüz yüze geldi" dedi.

Ömer Çelik, Adana’da basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa’daki olayları yakinen takip ettiklerini belirten Çelik, "Fransa’da son yıllarda ırkçı ve faşist saldırılar olması dikkatle değerlendirilmesi gereken bir husus. Biz bunu uzun zamandır dikkat çekerek bunu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Özellikle siyasetçilerin ve Fransız medyasının çok fazla göçmen düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı benzeri ifadeler kullanmasının bu ırkçı ve faşist saldırıları teşvik ettiğini ve bunun bütün Avrupa’da bu faşizm hastalığını daha yaygın hala getirdiğini yakinen takip ediyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bu faşist saldırıların tehlikeli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu Fransa’da son olaylara sebep olan saldırganın da bu şekilde bir karakteri olduğu çeşitli yerlerde bu saldırıları yaptığı ve bunu bir ırkçı bir motivasyonla daha çok faşist motivasyonla yaptığı zaten Fransa tarafından açıklandı. Dolayısıyla bütün Avrupa’da olduğu gibi, bütün ırkçı saldırıları kınıyoruz" diye konuştu.

Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Aslında PKK’nın yaptığı bu faaliyetin Kürtlere ne kadar büyük bir zarar verdiği bu son örnekte de ortaya çıktı. Yakıp yıkan terörist bir motivasyonla hareket edenlerin haberleri yapılırken, Fransız medyasında da ’Kürtler şöyle yaptı, böyle yaptı’ diye Kürt vatandaşlarımızı topyekun suçlayan, hedef gösteren haberlere sebebiyet veriyor. Bir görüntü izledim, bunun üzerine herkesin düşünmesi gerek. Orada sokakta yakıp yıkma eylemine karışan bir PKK terör örgütü yandaşı olarak konuşan birisi diyor ki Fransız medyasına, ’sizin için siz burada Paris’te rahat uyuyasınız diye biz DEAŞ’la savaşıyoruz ama siz bize yapılan saldırıları engellemiyorsunuz.’ Bu cümle aslında buradaki ilişkinin çok açık ve net şekilde özeti olarak ifadesini kuruyor. Aslında PKK, YPG, PYD terör örgütünün Kürtler diye bir derdi yok. Onun derdi, kendisine bir terörist alan oluşturmak, o coğrafyada bir derinlik oluşturmak. Bunun için de güya Kürtlerin temsilcisiymiş gibi bir motivasyonla hareket ettiğini sürekli olarak söylüyor. Ama PKK, YPG ve PYD’nin bu coğrafyanın Kürt çocuklarını emperyalizm ile lejyoner yapmaya çalıştığı bu tabloda bir kere daha gözüküyor."

“Avrupa DEAŞ’ı terörist olarak görürken PKK’yı görmüyor”

Terörist saldırılara uğradığı zaman Avrupa’da sık sık görülen sahneyi anlatan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "DEAŞ’la ilgili bir saldırı gündeme geldiği zaman, Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki kamu binalarına Türk bayrağı yansıtılarak, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etmeye çalıştılar. Ama Türkiye’ye PKK, YPG, PYD terör örgütü bağlantılı saldırılar yapıldığı zamanda Avrupalı dostlarımızdan bu dayanışmayı görmedik. Yani açık ve net şekilde DEAŞ’ı terör örgütü olarak gördüklerini ama PKK, YPG ve PYD’yi terör örgütü olarak görmediklerini defalarca bu hareketleriyle de göstermiş oldular" ifadelerini kullandı.

“Terörden canımız yanarken, şehit verirken, itidal tavsiye ediyorlar”

Bir ay önce Fransız Dışişleri Bakanının açıklamasına değinen Çelik, "Türkiye’nin terörle mücadelesi bu operasyonlar söz konusu olduğu zaman diyordu ki,’ Türkiye’nin kendini savunma hakkını tabii ki kabul ediyoruz ama yöntemi bu değil.’ Yani terörist bize saldırıyor, biz buna hem Türkiye’nin içerisinde mücadele ettiğimiz zaman hem de Türkiye topraklarının dışında Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51’inci maddesinin bize verdiği yetkiyle mücadele ettiğimiz zaman da bunu kabul etmiyorlar. Kendileri bu PKK, YPG, PYD’in DEAŞ’la mücadele ettiği için desteklenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Terörden canımız yanarken, şehit verirken, bunlardan gelen açıklama itidal tavsiye ediyor. Defalarca söyledim ’itidal tavsiye ediyoruz’ lafı, ’biz Türkiye’nin terörle mücadelesini desteklemiyoruz’ demektir. ’İtidal tavsiye ediyorum’ lafı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile terör örgütünü eşit kefeye koymaktır. Birisi Paris’teki olaylar için itidal davet ediyoruz dese, bu ne kadar yanlış bir şey olur bunu anlamaları gerekiyor" dedi.

“Kürtleri hedef göstermelerine müsaade edilmemesi lazım”

"Fransız devlet başkanı, Fransız Kürtleri diye açıklama yaparken burada yine Fransız medyasının bu teröristlerle ilgili yaptığı haberde bütün Kürtleri hedef gösteren bir tablo çıkıyor. Buna da müsaade edilmemesi lazım" diyen Ömer Çelik, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Fransa’nın üzerinde düşünmesi gereken konu şudur, bir yandan bu ırkçı saldırılar yükselirken bir yandan da bu terör örgütlerini orada himaye ettirmelerinin neticesi olarak nasıl oluyor da bunlar saatlerdir meydanlara çıkıyorlar, oralarda araçları yakıp yıkıyorlar, caddeleri işgal ediyorlar. Son derece yıkıcı bir tabloyu ortaya koyuyorlar. Üstelik bunu PKK terör örgütünün o paçavralarını taşıyarak, onun sembollerini taşıyarak, sloganlarını atarak ona destek vererek yapıyorlar. Bu Fransa’nın ortasında geliyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunları himaye edenler, bunlara destek verenler er geç bunlarla yüzleşmek zorunda kalırlar. Herkesi bu olaylar vesilesiyle bir kere daha düşünmeye, Türkiye’nin terör konusundaki hassasiyetine destek vermeye davet ediyoruz. Terörle mücadele hepimizin ortak mücadelesi olmalıdır. Avrupa’da sırf Türkiye karşıtlığı yüzünden terör örgütlerinin himaye edilmesinin, eninde sonunda Avrupa’nın başına belalar açacağını ipucu olarak bu gelişmeler ortaya çıkarmıştır."