AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız

Ömer Çelik, mesajının devamında ''Türkiye yükselmeye devam eden güçtür. Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. “Millet siyaseti”mize karşı “lejyoner siyaseti” ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz'' ifadelerini de kullandı.