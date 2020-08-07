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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz'' dedi.
Politika 07.08.2020, 16:19
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Ömer Çelik, mesajının devamında ''Türkiye yükselmeye devam eden güçtür. Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. “Millet siyaseti”mize karşı “lejyoner siyaseti” ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz'' ifadelerini de kullandı.
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