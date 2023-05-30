AK Parti Sözcüsü Çelik: "Seçim sürecinin en büyük yalanı ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından söylendi"

Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Millet, Türkiye Yüzyılı’na onay verdi. Cumhurbaşkanımız açık ara galibiyetle seçimi sonuçlandırdı. Millet iradesine ipotek koyma girişimi içine girdiler. Seçim sürecinin en büyük yalanı ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından söylendi. Gece gündüz terör örgütlerinden gelen destekleri dile getirenlere suskun kalanlar bu tip yalanlar içine girdiler" dedi.