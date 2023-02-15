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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11’inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11’inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."
Politika 15.02.2023, 20:35
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11’inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."
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