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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11’inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11’inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."

Politika 15.02.2023, 20:35
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11’inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11’inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."

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