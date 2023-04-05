AK Parti Sözcüsü Çelik: “Meclis’te bir kurşun sergisi açmaya kalkarak ortaya koyduğu bu performans, üzerinde düşünülmesi gereken bir tablodur.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Grup Toplantısı sırasında kürsüye kurşun koyup yere atan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki göstererek “Meclis’te bir kurşun sergisi açmaya kalkarak ortaya koyduğu bu performans, üzerinde düşünülmesi gereken bir tablodur” dedi.

AKP Parti Genel Merkezi’nde konuşan Sözcü Çelik, “Bir kadın siyasetçinin ister kadın olsun ister erkek olsun hiçbir siyasetçinin kullanmaması gereken sözleri, tabirleri kullanarak Meclis’te bir kurşun sergisi açmaya kalkarak ortaya koyduğu bu performans, üzerinde düşünülmesi gereken bir tablodur. Bu, başka şeylerin göstergesidir. O Meclis, sizin yere kurşun atacağınız, kürsüde kurşun sergileyeceğiniz yer değildir. Bugün söylediğiniz sözler, bugün kullandığınız üslup, seccadeyi ayakkabıyla çiğnemekten başlayan, darağacı gösteren pankartı Trabzon mitinginde asan ve kürsüye kurşun dizmeye kalkan, Yassıada zihniyetinin boy göstermesinden başka bir şey değildir. Kimi neyle tehdit ediyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Tehdit etmenin tutarlı bir davranış olmadığını belirten Çelik, “Bugünkü yapılan konuşmanın tamamı Cumhurbaşkanımıza saldırma görüntüsü adı altında başka şeyleri örtbas etme konuşmasıdır. Türkiye’nin düşmanlarına karşı centilmen, dikkatli, mesafeli bir üslup kullanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ise Avrupa’nın aşırı sağcılarının, Avrupa’nın faşistlerinin kullandığının ötesinde saldırganlıkla bir dil kullanıyorlar. Yüce milletimize bunu arz ediyoruz” şeklinde konuştu.

Çelik, Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çay tavsiyesi konusu hakkında ise, “Kendilerinin yürüttüğü bu siyasi sürece, bu terör odaklarının verdiği destek karşısında ‘siyasi hazım’ problemi var ve bu giderek büyüyor. Reçetelerine rezene çayının yanına acılı adana şalgamı ekliyorum.” ifadelerini kullandı. Meral Akşener’in “Dark” dizisi önerisine “Hadi Anlat Bakalım” filmi tavsiyesi ile cevap veren Çelik, “Bu tablo onların getirmeye çalıştığı koalisyon sistemine karşı nasıl daha büyük bir dirençle karşı konulması gerektiğini, bu koalisyon kafasının şimdiden devlet makamlarını devletin içerisinde paralel mekanizmalar kurarak paylaşma çabasının Türkiye’ye ne büyük bir zarar vereceği belli olmuştur. ‘Dark’ dizisinin yanında ‘Hadi Anlat Bakalım’ filminin izlemelerinde de fayda var” diye konuştu.

Milletin iradesinin güçlü olduğunu belirten Çelik, “Milletin değerlerine sahip çıkmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini, bayrağımızın güzelliğini her yerde korumuş Cumhurbaşkanımıza dönük bu ifadelerin kullanılması tümüyle reddettiğimiz, lanetlediğimiz ve kınadığımız bir şeydir. Bunu hiçbir şart altında geçiştiremeyiz. Sonuna kadar da bunlarla mücadele ederiz. Yargılama sözleri, darağacı asmalar, kürsülere kurşun dizmeler. Anlaşılıyor ki bir yazılım üretmeye çalışmışlar. Bu ittifakın yazılımı Yassıada zihniyeti olmuş. Bunu net bir şekilde tespit ediyoruz ve görüyoruz ama millet buradadır, milletin iradesi ayaktadır, milletin iradesi güçlüdür” ifadelerine yer verdi.