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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Konya Şehir Hastanesi’nde doktor Ekrem Karakaya’nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Konya Şehir Hastanesi’nde doktor Ekrem Karakaya’nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz"
Politika 06.07.2022, 17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Konya Şehir Hastanesi’nde doktor Ekrem Karakaya’nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz"