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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “ İstanbul Taksicilerine Allah nasip edecek. Kısa bir süre içerisinde İstanbul’un en memnun esnaflarından birisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda karayolları
AK Parti Sözcüsü Çelik:” KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK’yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.”
AK Parti Sözcüsü Çelik:” KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK’yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.”
Politika 06.10.2022, 14:50
AK Parti Sözcüsü Çelik:” KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK’yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.”