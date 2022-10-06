AK Parti Sözcüsü Çelik:” KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK’yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.”