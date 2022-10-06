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AK Parti Sözcüsü Çelik:” KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK’yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.”

AK Parti Sözcüsü Çelik:” KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK’yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.”

Politika 06.10.2022, 14:50
AK Parti Sözcüsü Çelik:” KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK’yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.”

AK Parti Sözcüsü Çelik:” KKTC Meclisi’nde konuşan CTP vekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye’yi ve kahraman TSK’yı hedefe alan bir konuşma yaptı. Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz.”

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