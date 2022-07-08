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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş ülke Japonya’nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo’nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş ülke Japonya’nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo’nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun."
Politika 08.07.2022, 12:29
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş ülke Japonya’nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo’nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun."