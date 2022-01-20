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Sözcü Çelik’ten Akşener’e tepki: “Teröristbaşı Öcalan’ın hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir”
AK Parti Sözcüsü Çelik: “İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.”
AK Parti Sözcüsü Çelik: “İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.”
Politika 20.01.2022, 11:12
AK Parti Sözcüsü Çelik: “İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener’in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.”