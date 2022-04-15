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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa’da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz".
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa’da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz".
Politika 15.04.2022, 16:56
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa’da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz".