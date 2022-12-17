Ak Parti Sözcüsü Çelik: "Hiç kimse demokratik mücadelenin bedelini ödemeden Cumhurbaşkanımızın hikayesinin bir benzerini ürettiğini söylemez bu sadece taklitçilik olur"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da havalimanında yaptığı açıklamada, "O gün sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili yürütülen tartışmalar başka birilerinin adaylığı ilgili tartışmalara dönüşmüş gibisinden yaklaşım sergilediler. Hiç kimse Cumhurbaşkanımızın ve partimizin adını siyasi yasakçılıkla yan yana yazamaz. Bu gidişle bunların (6’lı masa) adaylarını ilan etmeleri 2023’teki haziran seçimleri sonrasına kalabilir. Cumhurbaşkanımızın siyasi hikayesi özgün mücadeleler üzere kurulu ve bedeli ödenmiş bir hikayedir. Hiç kimse demokratik mücadelenin bedelini ödemeden Cumhurbaşkanımızın hikayesinin bir benzerini ürettiğini ödeyemez bu sadece taklitçilik olur" dedi.