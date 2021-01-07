AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir'

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir'