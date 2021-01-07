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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir'
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir'
Politika 07.01.2021, 10:06
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AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir'
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