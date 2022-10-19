AK Parti Sözcüsü Çelik: “(Gençler) İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye diyerek tarihte alacakları en büyük dersi vereceksiniz”

AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum Ak Parti’ye diyerek tarihte alacakları en büyük dersi vereceksiniz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye" programı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Altın Mekan Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Çelik, gençlerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı. Buluşmada gençlere yönelik olarak konuşan Çelik, gençlere Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında oy atmanın gelecek yüz yılda imza niteliği taşıdığını belirterek, “Cumhuriyetimizin 100. yılında oy kullanacak olmanız sizin için sonsuza dek sürecek bir hatıra. Cumhurbaşkanımız siz genç arkadaşlarımızı muhafazakar devrimciler olarak nitelendiriyor. Bu ne demek? Biz siyasal olarak muhafazakar bir parti değiliz bizim muhafazakarlığımız kültürel bir muhafazakarlık bunu da genel de bir tutuculuk olarak anlatırlar. Halbuki biz statüko karşısında devrimci bir partiyiz. Milletimizi millet, bize bu ülkeyi vatan yapan ve bizi biz yapan değerler konusunda da ise değerleri korumak adına muhafazakarlıktan bahsediyoruz. Bu kavram birbiri ile çelişiyor olarak gözükebilir ama Türkiye’nin tarihine baktığımızda çelişiyor değildir” ifadelerini kullandı.

“İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye diyerek tarihte alacakları en büyük dersi vereceksiniz”

Gelecek yüzyılı Türkiye yüzyılı olarak adlandıran Çelik, gerçekleştirilen kampanyanın sadece iktidar olmaya yönelik olmadığını vurgulayarak “Sizden önceki nesillerin hayatlarını yasaklarla çalanlara, bu ülkenin evlatlarını krizlerle heba edenlere, bu ülkenin gençlerine sokak kavgalarını ya da dağı adres gösterenler de ‘İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye’ diyerek tarihte alacakları en büyük dersi vereceksiniz, onları sandığa gömeceksiniz. Bunu sadece partimizin ve Cumhur İttifakı’nın iktidar olmasından ibaret bir kampanya olarak görmüyoruz. Sadece sayısal oyumuzu arttıracak bir kampanya olarak görmüyoruz. Bu Türkiye yüzyılı dediğimiz değerleri altının doldurulması, pekiştirilmesi ve dünya sahnesine çıkarılması için büyük bir miladın adı olacak” diye konuştu.

“Barbarlara karşı medeniyet yolunu yürüyeceğimize söz veriyoruz”

Barbarlığa karşı medeniyet değerlerini koruyacağını dile getiren Çelik, “Ülkemizde ve yakın coğrafyalardaki çocukların bir takım emperyalist projelere teslim edilemeyeceğine hiçbir şekilde ne ülkemizi ne bölgemizi ne bölgemizi bu çirkin planlara teslim etmeyeceğimize dair burada bulunan muhafazakar devrimciler olarak, bu barbarlara karşı medeniyet yolunu yürüyeceğimize söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Tayyip Erdoğan’a diktatör diyorlar. Biz bu faşistlerin Tayyip Erdoğan’a diktatör demesinden gurur duyuyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu irade ile sınır güvenliğinin sağlandığını belirten Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın bir gece ansızın gelebiliriz, diyerek ortaya koyduğu irade; sınırlarımızdan bu barbarları söküp attı. Onu için Tayyip Erdoğan’a diktatör diyorlar, eğer Tayyip Erdoğan bu barbarların, propaganda odaklarının projelerine ’evet’ deseydi ona demokrat diyeceklerdi. Biz bu faşistlerin Tayyip Erdoğan’a diktatör demesinden gurur duyuyoruz. Nerde bir faşist var, nerede bir Türkiye düşmanı, nerede bir İslam düşmanı var, çıkıyor Türkiye’ye saldırıyor. Tayyip Erdoğan onları dinlemiyormuş. Evet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye çok tehlikeli bir politika izliyor. Faşistler için, bu bölgenin çocuklarının geleceğini çalmak için tehlikeli, barbarlara karşı tehlikeli onun için için izlediğimiz politikanın adı bundan sonra Türkiye Yüzyılı’dır.”

Programında sonunda gençlere simit ve çay ikram eden Çelik, gençlerle beraber tramvay gezisi yaptıktan sonra programını sonlandırdı. Ayrıca Çelik’e ismi yazılı 06 numaralı Ankaragücü forması da hediye edildi.