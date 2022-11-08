AK Parti Sözcüsü Çelik: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye’yi Afrika’da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz. Fransa’nın Afrika’daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın mal

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye’yi Afrika’da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz. Fransa’nın Afrika’daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur."