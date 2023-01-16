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AK Parti Sözcüsü Çelik:”(Erken seçim tarihi açıklaması) Tarih şudur dediğimiz zaman açıklanacak. Bir kaç tarih konuşuluyor. Çok kısa bir süreli güncelleme söz konusu olacak”

AK Parti Sözcüsü Çelik:”(Erken seçim tarihi açıklaması) Tarih şudur dediğimiz zaman açıklanacak. Bir kaç tarih konuşuluyor. Çok kısa bir süreli güncelleme söz konusu olacak”

Politika 16.01.2023, 18:08
AK Parti Sözcüsü Çelik:”(Erken seçim tarihi açıklaması) Tarih şudur dediğimiz zaman açıklanacak. Bir kaç tarih konuşuluyor. Çok kısa bir süreli güncelleme söz konusu olacak”

AK Parti Sözcüsü Çelik:”(Erken seçim tarihi açıklaması) Tarih şudur dediğimiz zaman açıklanacak. Bir kaç tarih konuşuluyor. Çok kısa bir süreli güncelleme söz konusu olacak”

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