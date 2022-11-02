AK Parti Sözcüsü Çelik: "Dünya diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye’dir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın iradesi ve çabaları bir kere daha göstermiştir ki, dünya diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye’dir. Tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edecek olması, açlık krizine çözüm olan diplomatik kazanımların korunması bakımından önemli bir kazanımdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından dünyanın gündeminde olan tahıl sevkiyatının yeniden başlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, "Dünya diplomasinin tıkandığı ve çözüm arayışlarının kilitlendiği noktada bir kere daha siyasi ve diplomatik çözüm üreten bir irade ortaya koymuştur. Rusya tarafından tahıl anlaşmasının askıya alınmasından sonra dünyanın açlık kriziyle karşı karşıya kalacağı yeniden konuşulmaya başlanmıştı. Çözüm arayışlarının kilitlendiği bir noktada Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’le görüşerek yeniden bir çözüme imza atmıştır. Cumhurbaşkanımızın iradesi ve çabaları bir kere daha göstermiştir ki, dünya diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye’dir. Cumhurbaşkanımızın Putin’le görüşmesinden sonra bugün saat 12’den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edecek olması, açlık krizine çözüm olan diplomatik kazanımların korunması bakımından önemli bir kazanımdır" dedi.