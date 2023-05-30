AK Parti Sözcüsü Çelik: "Depremzede vatandaşlarımıza yönelik hadiseler göstermiştir ki, birilerinin ’helalleşme’ diye bahsettiği hadise tamamen altı boş, yalandan ibaret bir yaklaşım olmuştur.”

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Depremzede vatandaşlarımıza yönelik hadiseler göstermiştir ki, birilerinin ’helalleşme’ diye bahsettiği hadise tamamen altı boş, yalandan ibaret bir yaklaşım olmuştur.”

Politika 30.05.2023, 18:19
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Depremzede vatandaşlarımıza yönelik hadiseler göstermiştir ki, birilerinin ’helalleşme’ diye bahsettiği hadise tamamen altı boş, yalandan ibaret bir yaklaşım olmuştur.”

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Depremzede vatandaşlarımıza yönelik hadiseler göstermiştir ki, birilerinin ’helalleşme’ diye bahsettiği hadise tamamen altı boş, yalandan ibaret bir yaklaşım olmuştur.”

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