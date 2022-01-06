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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir."
Politika 06.01.2022, 17:04 06.01.2022, 18:53
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir."