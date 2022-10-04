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Bakan Özer, İlteriş Kutluk Kağan’ın anıt kompleksini keşfeden arkeoloji ekibinin temsilcilerini kabul etti
AK Parti Sözcüsü Çelik: ”Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: ”Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.
Politika 04.10.2022, 08:44
AK Parti Sözcüsü Çelik: ”Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.