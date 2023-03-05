AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Bursaspor-Amedspor maçında yaşananlar) Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin, “Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan futbol müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, “Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır. Bu provokasyonu yapanları şiddetle kınıyoruz. Spora ve sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir. Bu olayın her yönüyle araştırılması için gereken soruşturma başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.