AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Barolar) Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru bir devlet olarak terörle mücadele anlamında yaptığı askeri operasyonlara ’savaş politikası’ diyorlar, sonra barışa çağırıyorlar. Adında baro olanların terör örgütünün kullan

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Barolar) Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru bir devlet olarak terörle mücadele anlamında yaptığı askeri operasyonlara ’savaş politikası’ diyorlar, sonra barışa çağırıyorlar. Adında baro olanların terör örgütünün kullandığı kavramları ve literatürü kullanarak açıklama yapması son derece vahimdir."

- "(YKS tarihi) Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır."