AK Parti Sözcüsü Çelik: "Asla ve asla bu terör örgütlerinin sınırlarımızı tehdit etmesine, vatandaşlarımızı tehdit etmesine göz yumamayız. ’Biz PKK/YPG/PYD terör örgütüne DEAŞ’la mücadele için destek veriyoruz’, dünyanın en büyük yalanıdır. Biz bu yalanları Afganistan’da gördük."